涉JPEX無牌經營案被捕　林作稱中環辦公室已終止租約

近日證監會指虛擬資產交易平台「JPEX」屬無牌經營，林作與另外10男女先後被捕，各人涉嫌「串謀詐騙」，本周二(19日)晚上9時許，林作與另外8名被捕男女獲准保釋候查，須於10月中旬向執法部門報到。

昨晚(21日)深夜11時許，林作獲准保釋後首度在其社交媒體發貼文，宣布今日(22日)下午3時召開緊急記者會。林作表示自己「有好多嘢想講」，並強調自己還得清白後，會在能力範圍內及法律容許下，協助事件受影響的人士，及協助執法機關調查。在問答環節中，有記者問及「呢兩日瞓得好唔好？」林作稍作片刻後答道「我係瞓得好嘅」。

於尾聲時，林作女友裕美戴上口罩現身，與林作的律師交談數句後，跟林作手拖手一同離開。被問到有網民指裕美是最佳女朋友，林作搶答表示「我同意」裕美亦稱「盡力而為」。

林作於記者會提出6大要點

1.9月19日離開警署。

2.已聘請大律師，所以公開下或私底下都不回應事件

3.中環辦公室已於昨日終止租約，亦停止業務

4.好多人十分苦惱，我一樣有更多苦惱。正如我偶像邱吉爾所說：「I am an optimist. It does not seem too much use being anything else.」

5.我想做好多嘢，到我有一日處理好問題，喺能力範圍內，法律容許下一定會做

6.我會協助相關機構，希望事情得到解決