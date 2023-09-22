網上發貼煽惑他人襲擊電視台員工　審計員煽惑及襲擊罪成

任職審計員的男子被指在半年內兩度於網上討論區的貼文，涉嫌發表懷疑煽惑他人襲擊電視台新聞部員工的留言，被控煽惑襲擊等兩罪。被告否認控罪，經審訊後，暫委法官崔美霞今（22日）裁定被告兩罪均罪成，並認為被告的留言並非是說笑或為發洩情緒衝口而出，其留言亦有煽惑意圖。

男被告范仕文(28歲、審計員)被控一項煽惑他人普通襲擊及一項煽惑他人有意圖而導致有人身體受嚴重傷害。控罪指他分別於2019年11月8日及2020年5月8日，在香港非法煽惑他人，襲擊及傷害電視廣播有限公司(無綫電視)新聞及資訊部職員。

控方案情指，2019年11月8日有人在網上討論區發布一則題為「TVB：有人藉周梓樂死亡事件進行堵路」的貼文，被告就其中兩個針對無綫新聞兩名員工的貼文，以其連登帳戶作回覆指「唔洗分咁細 成個tvb新聞部見一個打一個」；2020年5月8日，有人又於連登發布「cctvb ×你老母明明係郭偉強襲擊陳志全 竟然寫係陳主動糾纏」的貼文，被告以其帳戶留言稱「舊年一早已經講緊要打×班×× 」，及回應他人的留言稱「我不嬲都認為要打斷班××手手腳腳 包保佢地即刻笠水唔敢再報假新聞 」。直至2021年7月28日，被告遭執法人員拘捕，警誡下承認在網上討論區發布涉案留言。被告自辯時解釋，留言只是「隨口噏」及衝口而出，並無任何煽動要傷人的意圖。

案件編號：DCCC 435/2022