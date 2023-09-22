政Whats噏：參觀綠氫項目　葛珮帆嘆為觀止

為達到碳中和嘅願景，好多議員都主張發展氫能，仲不時北上考察有關氫能應用嘅企業。議員葛珮帆(EQ)就去到新疆，參觀內地規模最大嘅光伏發電直接制綠氫項目，話見到天山腳下一望無際嘅光伏板，簡直係嘆為觀止添！

氫雖然係透明，但會按照獲取途徑而區分顏色。EQ參觀嘅項目，屬於內地首次規模化利用光伏發電直接制綠氫，全部就近供應煉化設施，用於替代煉油加工中使用嘅天然氣制氫。由於要利用新疆豐富嘅太陽能資源發電生產綠氫，咁就要大量鋪設光伏板。EQ話佢參觀嘅

光伏電站佔地9700畝，等於約906個標準足球場，形容天山腳下嘅光伏板一望無際，感到 嘆為觀止，而有關設施每年可減少二氧化碳排放48.5萬噸，當地更計劃利用光伏電站引水種草牧羊，為當地居民改善生活。

咁香港又可以點樣倣效同學習呢？EQ建議政府可以利用香港嘅水塘安裝光伏電站制綠氫，雖然早年機電工程處曾經喺水塘做試驗，不過依家光伏電站及氫能設備已經更加成熟，所以應該進一步實踐，亦應加快規劃及建設加氫站、制訂法規，推動氫能運輸同其他應用咁話。