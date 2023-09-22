有組織研首套認知障礙展能療法 以食物主題訓練患者集中能力
2023年09月22日 16:33
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香港聖公會福利協會設計以本地飲食文化為題的認知障礙展能療法教材套。
認知障礙症已成日益嚴重的全球性問題，惟目前並沒有根治方法，只能通過藥物及訓練幫助維持腦部功能，減慢衰退速度。香港聖公會福利協會今日(22日)宣布，成功設計本港首套以本地飲食文化為題的認知障礙展能療法教材套，現已推廣至安老服務單位及私營院舍應用。
該協會表示，材套內容包括7款以食物為主題的訓練遊戲，以本地飲茶文化、美食、購物為元素，例如砌圖決定「今晚食乜餸」，或以一起購物用作食物分類及開飯主題，將餐具分類等。每項遊戲提供不同選擇，設有不同難度，以適應患者的不同能力水平，減少挫折感，鼓勵他們發揮自主能力。
協會又指，過去曾邀請超過40位年齡60歲或以上，患有認知障礙症的服務使用者參與療法，並評估成效。結果顯示，長者參與計劃後的專注度和集中能力分別上升8.8%和9%；興趣及積極參與度亦各增3.9%及26%；甚至在情感表達方面亦有顯著改進。
現年64歲的鍾女士，為初期認知障礙症患者。她指，接受教材套治療前，很容易忘記自己在做甚麼，甚或腦海會突然空白一片，認不到路，常感到焦慮。接受訓練後，逐漸重拾自己對格價計數、閱讀等興趣，開始能融入生活，今後購物時，亦會提高對格價的意識，同時增加閱讀時間，豐富生活。