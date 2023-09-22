網友游說投資虛擬貨幣及股票　市民失財260萬元

澳門騙案停不了，當地執法部門今日(22日)表示，再接獲多宗網絡騙案求助，其中兩宗涉及投資騙局及移民陷阱，合共損失310萬澳門元。當中投資騙案的事主，於今年7月結識一名自稱香港建築公司老闆的網友，其後被游說投資虛擬貨幣及股票，損失高達260萬澳門元。

案情指，今年7月9日，該事主在網上一交友平台認識一名「朋友」後，對方表示自己是香港一家建築公司老闆，但需要一名可信任的人協助處理收益事宜。事主其後按對方要求，在一個網上平台開設帳戶並購買虛擬貨幣，並在同月27日再按對方要求開設另一帳戶，翌日又按指示使用該帳戶再度購買虛擬貨幣並充值至另一帳戶。

事主其後再被游說投資股票，對方宣稱可賺取相當可觀利潤。而過程中，事主亦發現自己的投資帳戶有67萬澳門元收益，惟在提現時，一名自稱「客服」的人表示須依照一定操作才可提款。事主於是又多次買入虛擬貨幣，最終卻仍未能提現，事主與朋友談及上述情況，才懷疑自己受騙，於本周三(20日)凌晨向報案求助，並報稱前後損失260萬澳門元。

另一宗移民騙案方面，事主在網絡平台看到協助移民歐洲的影片，並與對方聯絡協商後，多次支付服務及保險等款項，惟其後卻被告知移民申請遭駁回，事主遂要求退款但被拖延，於是報案求助，並報稱損失折合約50萬澳門元。