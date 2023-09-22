革職警涉熱水燙傷5歲女童　涉案同居女友拒認虐兒罪

曾逼兒子自瀆及向親友騙財的被革職前男警，日前承認以熱水燙傷前同居女友的年幼女兒而收押候判。同居女友亦涉案，她否認1項虐兒罪，今日（22日）於區院接受控方盤問。她透露該前男警稱她女兒曾觸碰他下體，更稱是生父教她的。女被告曾懷疑前夫曾非禮女兒，但因只是前男警一面之詞沒有證據，故她沒有報案。女被告作供完畢，法官押後至10月17日裁決，屆時亦會處理前男警判刑。

女被告W.N.M.（33歲）及男被告F.S.L.（49歲）同被控於2020年5月某日，在北角某單位身為女童Ｘ（當時5歲）的看管人，而故意襲擊、虐待或忽略她。女被告稱男被告曾向她指X曾觸碰他下體，且稱是生父教她，又指生父曾吻她下體。她曾就此向X查詢，X只稱父親曾與她「玩唧」，又稱沒有人脫她褲。她就此曾向X生父查詢並詢問社工意見，最終認為沒有真憑實據，報案可能引發更多不快，故沒有報案。

至於就此次事件，女被告稱當時見到X皮膚遭燙紅，但沒有「甩皮」，她應同當時應帶X去醫院接受治療，但她不知X傷勢比想像中嚴重。她又稱當時X向她稱是她「玩水掣」才燙傷，但男被告被告後X才改稱「係叔叔開水」燙傷她。女被告又稱事發後男被告稱「擺咗啲𡃁仔係附近」因被告是「黑幫大佬契仔」，故認為她被監控，故不敢離開男被告視線，她更一度稱覺得當時被非法禁錮。她又稱最初認為識認到男被告很幸運，因有一名大律師男友，但事發後2人關係卻改變且時有介紹。

案件編號：DCCC 335/2022