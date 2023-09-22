入境處聯同其他部門反黑工行動拘34人　包括5名女假難民

入境處本周一至周四(18日至21日)一連4日在全港各區展開反非法勞工行動，分別是代號「光影行動」及「曙光行動」，連同另一執法部門和勞工處分別執行的「權能者行動」和「風沙行動」。行動中共拘捕34人，涉及懷疑非法勞工、聘用非法勞工的僱主、逾期逗留人士及違反逗留條件人士，據悉，被捕者包括5名女假難民。

行動中，入境處特遣隊人員搜查了60個目標地點，包括按摩院、餐廳及零售店舖，拘捕3名懷疑非法勞工及3名涉嫌聘用非法勞工的僱主。於「權能者行動」中，執法人員於中區、東區、灣仔區及西區搜查了196個目標地點，共拘捕15名懷疑非法勞工、4名涉嫌聘用非法勞工的僱主、6名逾期逗留人士及1名違反逗留條件人士。當中5名女子是持「行街紙」，據悉，5人均屬假難民，分別來自越南、印尼及孟加拉。在「風沙行動」中，執法人員於上水新運路共拘捕2名涉嫌非法從事水貨活動而違反逗留條件的內地旅客。

入境處發言人說，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作，違者一經定罪，最高刑罰為罰款5萬港元及監禁2年。協助及教唆他人違反逗留條件者同罪；根據法例，任何人士使用或管有偽造身份證或他人身份證乃屬違法，違者可被罰款10萬港元及監禁10年。發言人重申，僱用不可合法受僱的人是嚴重罪行，違者最高刑罰可罰款50萬港元和監禁10年。