八達通籲市民小心8可疑網站　事件已通報金管局

近期接連發生大型機構被黑客入侵事件，遭攻擊對象包括數碼港及香港消費者委員會，導致大量重要個人資料外洩，引起公眾關注電腦系統保安。八達通卡有限公司提醒市民留意8個可疑網站，澄清與沒有關係，事件已通知香港金融管理局。

該8個可疑網站名為 www[.]stbd[.]top、www[.]stbd[.]cc、www[.]sitongbada[.]cc、www[.]sitongbada[.]org、h5[.]stbd[.]top、xgbdb[.]com、https[:]//new-api[.]meiqia[.]com/client/，以及

https[:]//download[.]stbd[.]top/android/sitongbada_android_v02[.]apk。

八達通表示，以上可疑網站包含手機應用程式下載連結，澄清該批網站與八達通無任何關係，並已通知金管局。若市民對此有任何疑慮，或者曾在該可疑網站提供個人資料或下載手機應用程式，請致電2266 2222與八達通聯絡。