11號幹線工程今刊憲 市民若有反對需於11月21日或之前提出

政府今日(22日)刊憲，建議興建11號幹線(元朗至北大嶼山段)，包括3段隧道、2段露天路段、1條青龍大橋，以及4個交匯處，以應付新界西北逐步發展所帶來的交通需求、加強主要幹道的連接，以及紓緩新界西北往返市區主要道路交通擠塞的情況。市民如有反對意見，需於今年11月21日或之前向運輸及物流局提出。

公眾可於辦公時間在下列政府辦事處查閱有關工程的圖則和計劃，包括中西區民政諮詢中心、屯門民政諮詢中心、荃灣民政諮詢中心、屯門地政處、荃灣葵青地政處，以及離島地政處。有關的憲報公告、計劃、圖則、收地圖則、設定地役權及其他永久權利圖則、設定暫時佔用土地權利圖則和位置圖已上載至運輸及物流局網頁。

任何人士擬反對該項工程或使用，或同時反對兩者，必須以書面向運輸及物流局局長提出。反對通知書可經下列方式遞交，若以郵遞或專人送達方式，把反對通知書投入設於政府總部東翼2樓入口處的運輸及物流局第6號投遞箱。投遞箱的收件時間為星期一至星期五上午8時至晚上7時，公眾假期除外，或傳真、電郵予運輸及物流局。

反對人士須在反對通知書內說明其權益及聲稱受該項工程或使用影響的情況，並提供聯絡資料，方便聯絡。反對通知書須不遲於今年11月21日送達運輸及物流局局長。