預先包裝蜜棗二氧化硫含量超標　食安中心令停售回收

一個預先包裝蜜棗樣本，被驗出防腐劑二氧化硫含量超標1.3倍，有過敏反應的人食用後，可能出現氣喘、頭痛或惡心等徵狀。食物環境衞生署食物安全中心今日(22日)表示，已知會涉事商戶有關違規事項，並指令其將受影響批次產品停售及下架，而有關經銷商亦已按指示對受影響批次產品進行回收。

涉事產品屬品牌「南北行」的「一級蜜棗」，淨重十六兩，最佳食用日期至2024年10月20日，而經銷商為南北行參茸葯材有限公司。市民可於辦公時間致電經銷商查詢上述產品的回收事宜。

食安中心跟進一宗相關事件時，從尖沙咀一個零售點檢取上述樣本作檢測。結果顯示，樣本的二氧化硫含量為百萬分之230，超出法例上限的百萬分之100。而該樣本的食物標籤亦未有標明有關添加劑的名稱。

根據《食物及藥物(成分組合及標籤)規例》規定，所有在本港出售的預先包裝食物如含有超過百萬分之十的亞硫酸鹽，有關的亞硫酸鹽的作用類別及其名稱須在配料表中指明。違者一經定罪，最高可被判罰款5萬港元及監禁6個月。