預先包裝蜜棗二氧化硫含量超標 食安中心令停售回收
2023年09月22日 19:45
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食安中心指令相關商戶將受影響批次的預先包裝蜜棗產品停售及下架。
一個預先包裝蜜棗樣本，被驗出防腐劑二氧化硫含量超標1.3倍，有過敏反應的人食用後，可能出現氣喘、頭痛或惡心等徵狀。食物環境衞生署食物安全中心今日(22日)表示，已知會涉事商戶有關違規事項，並指令其將受影響批次產品停售及下架，而有關經銷商亦已按指示對受影響批次產品進行回收。
涉事產品屬品牌「南北行」的「一級蜜棗」，淨重十六兩，最佳食用日期至2024年10月20日，而經銷商為南北行參茸葯材有限公司。市民可於辦公時間致電經銷商查詢上述產品的回收事宜。
食安中心跟進一宗相關事件時，從尖沙咀一個零售點檢取上述樣本作檢測。結果顯示，樣本的二氧化硫含量為百萬分之230，超出法例上限的百萬分之100。而該樣本的食物標籤亦未有標明有關添加劑的名稱。
根據《食物及藥物(成分組合及標籤)規例》規定，所有在本港出售的預先包裝食物如含有超過百萬分之十的亞硫酸鹽，有關的亞硫酸鹽的作用類別及其名稱須在配料表中指明。違者一經定罪，最高可被判罰款5萬港元及監禁6個月。