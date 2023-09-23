政府明日辦第二場過渡屋開放日　設專車接送實地視察過渡屋

公屋平均輪候時間達5.3年，過渡性房屋成不少基層家庭的上樓目標。​房屋局將於明日(24日)於旺角社區會堂舉辦第二場過渡性房屋開放日，並提供專車接載市民到相關過渡屋項目參觀，歡迎有需要人士即場提交申請。

開放日當日亦提供6班專車往返多個過渡性房屋項目。由於座位有限，市民須於現場預先登記。第1班專車前往元朗洪水橋「仁愛居」，出發時間為上午11時30分；第2班前往荃灣聯仁街「荃福居」及長沙灣長順街「順庭居」，出發時間為上午11時30分；第3班前往荃灣海興路「仁濟軒」、荃灣聯仁街「荃福居」及長沙灣長順街「順庭居」，出發時間為上午11時30分；第4班前往元朗洪水橋「仁愛居」，出發時間為下午2時30分；第5班前往荃灣海興路「仁濟軒」及長沙灣長順街「順庭居」，出發時間為下午2時30分；第6班前往荃灣聯仁街「荃福居」及荃灣海興路「仁濟軒」，出發時間為下午3時。

房屋局表示，第二場過渡性房屋開放日會向公眾介紹過渡性房屋項目，有需要人士更可即場遞交申請。而多個營運機構將會設置攤位，介紹不同過渡性房屋項目的居住環境、社區服務、交通配套和生活設施等。