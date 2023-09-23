斥證監會點名JPEX太遲　吳傑莊促公布正申領牌照虛擬平台表單

虛擬資產交易平台JPEX被指無牌經營風波鬧得滿城風雨，包括林作等多個名人及網紅均牽涉在內。議員吳傑莊對於不少受害人是年輕人和專業人士，感到驚訝，同時批評證監會到本月中才點名JPEX發警告是太遲，在事件中沒有發揮保障投資者的角色，認為證監會須盡早發布聲明，以減少投資者損失。

吳傑莊今早(23日)在電台節目指出，虛擬資產交易平台發牌制度距離過渡期完結尚有約9個月，而有報道指本港現時活躍的交易平台約有十多間，促證監會公布正在申請牌照的機構或平台，讓投資者知道更多資訊。吳又呼籲市民在已持牌機構進行投資。另外，吳傑莊表示，場外找換店「成行成市」，但不受法例規管，認為有需要修補漏洞。

香港數字金融協會聯席會長陳家豪認同證監會應公布相關資料，指出有些機構或平台可能利用過渡期，在投資者不知情況下作出誤導。立會財經事務委員會主席林健鋒指，JPEX事件反映政府在監管虛擬資產平台，以及投資者宣傳教育方面都有不足，委員會下月會討論虛擬資產規管，並會邀請官員出席。議員黃俊碩認為，證監會過往在宣傳教育上，只強調投資者要小心，有欠仔細。