截查漁船破走私案拘6人　檢約400萬凍肉海鮮

海關人員於昨日(22日)凌晨，在香港西南部水域進行反走私巡邏期間，雷達系統偵測一艘漁船在長洲以南行駛，當時漁船並無亮起航行燈，並採取迂迴路線駛至大嶼山頭顱洲以東，接近香港水界。關員見狀隨即上前追截，最終在離香港水界約0.5海里截停漁船搜查。據了解，漁船船長曾出示一張載貨艙單，顯示漁船運載一批龍蝦入境內地。

關員登船視察，發現漁船船艙較混亂，通道亦擺滿貨物，經點算相信漁船上運載約250箱懷疑走私貨物，包括產自印度及日本的急凍魚類、牛肉臟等其他食材。人員隨即將漁船扣走調查，並以涉嫌「企圖輸出未列艙單貨物」拘捕漁船船長及5名船員(26至65歲)，其中兩人已被暫控有關罪行，案件將於下周一(25日)在東區裁判法院提堂，其餘4人則已獲保釋候查。消息指，被捕人包括3名南亞裔男子，其餘則分別為本地及內地人。

海關指，涉案懷疑走私貨物共重約5.5噸，貨值約4百萬港元，若成功走私返內地，相信可逃避約400萬元內地稅款。海關將繼續跟進調查案件，並從各被捕人角色、關係等方向追查，不排除有更多人被捕。海關批評不法集團利用簡單漁船走私食材，船上並無冷凍設備，大大影響食物安全。