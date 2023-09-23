詐騙集團布投資「殺豬盤」呃28人　轉帳至保險帳戶掠2500萬

澳門發生一宗「殺豬盤」投資詐騙案件，7名介乎26至34歲男子涉案被捕，當中5人任職保險經紀。執法部門懷疑有人幫詐騙團夥以澳門保單開設多個銀行帳戶收取騙款。事件中，至今共28人被騙，涉案金額約2,500萬港元，騙款被存入13個澳門銀行帳戶後，隨即被轉帳到十多個外地帳戶並提取，當中最高有人損失約800萬港元。

案情指，有跨境詐騙集團8月下旬至9月初，透過社交平台刊登「投資A股必贏」的廣告，吸引多名澳門居民加入投資群組，並按群組「助理」指示下載指定投資軟件。當中5名報案人先後投入數十萬元至數百萬元至13個指定銀行帳戶，期間顯示有錢賺，各人一度成功提現數百至數千元。眾人食髓知味愈陷愈深，再按「助理」指示存入更多款項「抽新股」，惟無法取回本金，遂報案求助。執法人員接報調查發現再多23名潛在受害人，與銀行一同阻截100多萬港元匯出。

當局指， 人員早前截獲1名受聘於涉案犯罪集團的內地男子，曾收取950萬港元騙款，負責招攬內地人在澳門購買保險，並藉此開設銀行帳戶收取騙款，疑犯由同夥安排的保險經紀開兩份保單，並透過保單在澳門3間銀行開設帳戶及將資料交給同夥，事後獲得1.4萬港元報酬。人員其後在澳門多區及青茂口岸、外港碼頭截獲其餘6人，包括五名保險經紀，涉協助數十名內地人購買保單，再到澳門銀行開帳戶，甚至一張保單開多個銀行帳戶。有人聲稱知悉相關資金有問題，但為簽單及獲取報酬未有理會，事後獲利2000至7萬元不等。另有1名無業男子負責提取犯罪集團匯入其戶口的23萬港元款項，到澳門皇朝區交付予陌生男子，獲取3,450港元報酬。