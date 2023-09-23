樓宇滲漏水仲裁制度生效逾3周　僅2宗立案另接逾170諮詢

屋漏偏逢連夜雨，澳門月初迎來一場豪雨，除嚴重水浸，更令人關注樓宇滲漏問題。在9月1日正式生效的《樓宇滲漏水爭議的必要仲裁制度》，至今已逾3周，負責機構澳門世貿中心仲裁中心今日(23日)表示，目前有2宗立案正在處理，並接獲170多宗親臨及電話諮詢，涉及如何立案和所需文件等。惟政府跨部門樓宇滲漏水協調中心至本月初，仍有近3,000宗個案未處理，隨着仲裁制度生效，預計未來澳門市民申請仲裁解決滲漏水爭議的需求大。

世貿仲裁中心續指，整個仲裁程序約1至3個月，時間或會更長，需視乎申請人提交文件充足、檢測報告內容及公正性等。設立仲裁庭前，涉事各方須各自支付預付金，若被申請人未能依時支付，需承擔不利後果，例如額外費用、不能在程序中答辯等，仲裁程序亦不會停止。

該中心目前有30多名澳門本地仲裁員，當中3人作為必要仲裁員負責處理滲漏水爭議，同時設有專員回應查詢及申請，中心將因應個案數量，適時增加人手。由於澳門仲裁員較少，世貿仲裁中心近年持續開辦課程加強人員培訓。