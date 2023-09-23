西貢社區中心遺失USB手指　涉50名「西貢領航員」個人資料

西貢區社區中心有職員上周日(10日)遺失一個USB手指，當中載有一項青年義工培訓活動共50名參與者的個人資料。西貢民政事務處今日(23日)表示，昨日(22日)獲該社區中心通報事件後，即日通報個人資料私隱專員公署及執法部門，相關活動已即時暫停。民政事務處已向承辦商作出嚴厲譴責，並已要求提交詳細報告。

涉事的活動為「2023/24年度西貢青年大使培訓計劃『西貢領航員』領袖義工培訓計劃」，而遺失的USB手指當中，包括50名參加者的姓名、年齡、性別、聯絡電話、電郵地址、住宅地址、就讀學校或院校和監護人姓名及其聯絡電話。承辦活動的非牟利地區組織西貢區社區中心已在上周二(12日)報案，並在本周一(18日)呈報私隱專員公署。

而西貢民政事務處對受影響人士造成不便致歉，並表示會展開詳細調查，以防同類事件再次發生。該民政事務處已陸續聯絡所有受影響的參加者及其家人，向各人致歉及解釋事件，另已設立熱線供有關人士查詢。在涉事承辦商未能採取令人滿意措施，確保同類事件不再發生之前，民政事務處不會容許承辦商參與競投或組織轄下其他活動項目。