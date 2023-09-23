政Whats噏：夜巿燒賣售價惹議　朱子洛話合理

市民響應夜經濟，但夜市嘅街頭小食就未必咁「經濟」。星光大道夜市廿元4粒燒賣嘅售價，惹來網上一片熱議。油尖旺區議會副主席朱子洛就喺社交專頁貼文，指價格是否公允好快已被平反。不過佢都同意夜市有進步空間，如有更多不同價位嘅街頭小食，係咪可以吸引更多唔同客群呢？

形容「辣醬是靈魂，芫荽是宗教」嘅朱子洛話，廿元4粒嘅燒賣，係配上大量不同風味嘅辣油topping(配料)。佢又指98元4條嘅德國腸，係平時好難食到嘅正宗貨色；而廿元一個菠蘿油，辦公室樓下嘅食肆都係呢個售價，加上位處甲級商場隔離，其實銀碼都合理。佢話喺咁短時間，籌備個夜市並不容易。而星光大道夜市遠離民居，食物攤檔亦安排喺海濱長廊以外嘅地方，都已經對居民嘅滋擾，同其他海濱使用者嘅影響減到最低。

佢又提到搞夜市，可能對於香港近年一蹶不振嘅經濟貢獻好細；一個夜市，亦唔可以作為其他社會、經濟問題嘅遮醜布，不過搵一啲嘢搞，係咪點都好過翹埋雙手乜都唔做？畢竟大家留喺香港，都希望自己同下一代可以活喺一個更好嘅香港。對於未打算放棄躺平嘅香港人，大家又可否畀多一份理解咁話。