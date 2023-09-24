坪石邨長者眾多　葉準退隱居所

1970年落成的坪石邨，屋邨保留舊年代色彩，士多售賣價格相宜的汽水，麵包店的雞尾包分量十足。最令人印象深刻的是，該屋邨不但長者眾多，更有不少老友記為名人，當中包括一代武術宗師葉問的兒子葉準亦是該邨住戶，房屋署亦在該邨設置雕像作紀念。本報亦曾於2010年專訪葉準，道出他寧可回到生活逾四十載的坪石邨，也不願在電影上更上一層樓。

居住在坪石邨半個世紀的葉準，是詠春宗師葉問與張永成所生的兒子，他亦子承父業，在香港詠春體育會、沙田大會堂及香港城市大學等地設點授徒。《葉問》電影系列紅遍中港兩地，葉準亦曾出演電影《葉問前傳》及《葉問：終極一戰》，在《葉問前傳》演繹梁璧的他更在內地奪得最佳男配角。然而，他在得獎後並無繼續其電影事業，反而大喊疲累，結果只演了兩場戲就「退隱坪石邨」。

2010年本報記者親身在坪石邨一個公園訪問葉師傅，當時他已經年屆86歲，是一名白髮蒼蒼，身穿黑衣短褲的老人家，最令人印象深刻的是他叼着一根煙斗，訪談時都時而吸一口煙，呼出一口口煙圈。他坦言拍電影以至坊間對詠春的爭拗令他感到疲累。璀璨過後，歸於平靜，他於受訪時表示享受再過着屋邨阿伯的平淡生活，每日起床後吃早餐，到樓下公園抽一口煙，再與老街坊「吹吹水」，才是他嚮往的人生。