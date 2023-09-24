東方日報A1：舊邨活化拒設斜台　殘障者消費多阻礙

房屋局明年將推出公屋「幸福設計」指引，望將來落成的公營房屋能為居民締造更舒適的公共空間及設施，但房屋署轄下的舊屋邨設計涉嫌帶頭歧視殘障人士。本報記者日前陪同輪椅使用者到坪石邨、彩虹邨及龍蟠苑商場實測，發現地舖均清一色比路面高一級樓梯。有居住坪石邨30載的輪椅人士無法入邨內地舖理髮、到茶餐廳用膳，甚至不能看牙醫，慨嘆自己被剝奪基本人權，低人一等。地台設計使屋邨商舖對殘障人士而言似近還遠，他們即使想入內消費亦諸多阻礙，滿感無奈。關注團體批評房屋署活化舊屋邨時寧願斥巨資粉飾大廈外牆及加建升降機，但拒絕鋪平地台方便殘障人士出入地舖，破壞傷健共融。

「我想剪頭髮，髮型師見到我坐住輪椅，同我講聲唔好意思叫我去第二度剪。」小麥患上俗稱「玻璃骨症」的「成骨不全症」，不良於行，久居坪石邨30年期間生活遭遇重重障礙。早前該邨翻新後，邨內有瓦遮頭的平台商舖仍然設有一級地台，將包括他在內的輪椅使用者拒諸門外。他指無法在邨內剪髮，不能到茶餐廳用膳，也不能看牙醫，無法進入商店令他不開心。

另一輪椅使用者曾先生，當日欲到邨內連鎖個人護理用品店購物，同遭一級地台阻礙入內。當他去到店外時，職員詢問他有何需要，他指想買喉糖後，職員拿了數款喉糖到店外讓他挑選，「想買咩都冇得（親自）揀，要職員拎出來，佢拎一樣我唔啱又拎第二樣，覺得好嘥時間，好唔開心。」他指，其到一般商場購物都暢通無阻，但坪石邨卻10年來都未有改善，他連進店內選購商品的消費者權利亦被剝削。

落成逾半個世紀的牛頭角坪石邨雖為舊屋邨，當中鑽石樓及玉石樓最初並無升降機，但房屋署於2010年斥資1.35億元進行活化工程，包括興建升降機、改善屋邨主要出入口，提供無障礙通道方便居民出入，並翻新街市、商舖及住宅大堂以至粉飾外牆等，工程於2013年完成，惟未有改善上述商舖地台問題。

除坪石邨外，彩虹邨亦有相同問題，該邨商舖建於平台上，雖然平台有房署設置的標準斜道接駁。但駕駛電動輪椅的曾先生上到平台後卻深感失望，「諗住上到嚟可以間間都入得啦，點知間間都唔得」，因為商舖亦高於平台一級。他稱，感覺低人一等，難過及無奈。

原來早期建成的公共屋邨，商店和室外通道之間設有一個階梯是為防止雨水流入店內，符合當年設計標準，但實際地台的防雨水功能作用不大，相關地舖外都有簷篷擋雨，發生雨水倒灌的可能性存疑。另外，位於鑽石山的居屋龍蟠苑商場，其位處室內的商舖基本上不會受天雨影響，但仍有逾80%商舖設有一級地台，包括診所及物理治療中心等，輪椅使用者難以內進。

堅毅忍者‧障殘人士國際互助協會總幹事王素琴表示，早在10多年前已收到不少關於上述場所的投訴，惟協會與房署周旋多年，每次追問對方都有不同藉口推搪，指會影響商戶、居民甚至停車場，她坦言問題至今未解決是匪夷所思。她指，房署有龐大資源，曾斥資活化屋邨，興建新升降機大樓及其他無障礙設施，慨嘆講求平等及傷健共融的香港，為地舖鋪多一條斜路也拖足超過10年，盼當局能正視並改善。

房屋署發言人指，過去一年收到兩宗有關坪石邨、彩虹邨及龍蟠苑商場內商店的無障礙設施的意見。由於在現有商場進行改善工程會對現有樓宇結構、樓宇設施、商場裝修及商戶造成很大影響，因此房委會會就每個改善工程進行可行性研究，並與受影響商戶協調，在可行的情況下作出改善，以幫助輪椅使用者出入。房委會將為轄下商場按需要添置便攜式斜坡道，以幫助有需要人士進出商舖。

■記者林建平

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