政Whats噏：批港法庭電子化落後　林新強：停留喺100年前

外界話司法機構電子化進度緩慢，法律界議員林新強日前考察內地嘅法院後，直指香港法院冇理由再拒絕引入科技，而將司法程序停留喺100年前嘅做法。

林新強日前率領香港法律界代表團考察廣州南沙，參觀咗南沙法院涉外審判庭，認識到現時內地司法機構所用嘅的最新科技，例如即時法庭文字記錄，已可喺審訊過程中，將雙方律師嘅發言直接轉化成為文字檔，即時確認後就成為正式法庭紀錄，大幅提高咗法庭嘅效率，唔單止方便律師嘅後續跟進工作，亦衍生出即時翻譯等服務。

另一考察重點係人工智能，林新強話內地法律界早已走喺時代尖端，即時翻譯同文字記錄引進人工智能技術，令人工智能學習地方語言嘅文化同習慣，而準確率提高至98%。佢話人工智能可以起草法律文件，提供律師工作效率，而人工智能更可分析案件成功率，協助客戶決定係咪提出訴訟，減少不必要嘅訴訟，考察團都感嘆內地嘅司法科技一日千里，同時話香港都應該引進呢啲科技。

林新強話依家香港各級法院仍然用紙本文件、需要與訟雙方親自到庭應審等做法已經過時，事關世界早已進入電子化時代，法院更應該與時並進，而南沙嘅成功經驗，代表着以往所擔憂嘅私隱、保安等問題已經有解決方案，香港法院實在冇理由再拒絕引入科技，而把司法程序停留喺100年前嘅做法，又話立法會司法及法律事務委員會將喺下月討論法庭電子化嘅議題。