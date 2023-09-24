北都區棕地持續擴張　香園圍疑有臨時停車場偷步動工

政府力推的「北部都會區」發展計劃備受關注，區內大量棕地未處理，且持續擴張。有環團調查指，自從香園圍今年2月初正式開放，周邊泊車需求殷切，城規會今年6月起接獲至少6宗相關臨時停車場申請，涉及面積共約2.3公頃，惟部分疑未獲批准已做土地平整工程，部分已擺放露營車及大型營舍的甚至未曾申請。環團質疑，北都區發展仍欠缺完整的棕地規劃，導致私人土地業主搶先破壞土地營運停車場等，恐誘發附近一帶新增大量棕地，造成規劃亂象。

綠色和平去年底曾發表報告指，北都區計劃自2021年10月以來，直至去年底區內已新增棕地約38公頃，近三成位於北都擬增建的交通基建一帶，例如打鼓嶺週田村及香園圍缸窰，另有約一成新增棕地位於保育區內。該環團今年8月實地觀察再發現，香園圍口岸一帶除現有兩個臨時停車場提供約160個泊車位，而蓮麻坑路兩旁多幅土地正做平整工程。

環團指，政府宣布發展北都區，但從未推出藍圖，欠缺整體規劃下，區內土地繼續被破壞，當中包括正規劃的新界北新發展區，去年已發現香園圍缸窰及打鼓嶺週田村一帶原有不少活躍農地及植被，已淪為棕地重災區。政府應盡快制訂政策以安置區內棕地作業，避免棕地繼續擴散。

另外，環團亦指，北都區內生態價值豐富，惟欠缺保育政策。最新發現港深創科園外圍、濕地保育區內一個佔地約1.5公頃的魚塘逾半被填平；流浮山深灣路一幅佔地逾約700平方米的地段，去年被揭違規填塘，至今仍未復原等。環團指，政府未能遏北都棕地持續擴散，變相鼓勵地主先破壞後發展，促盡早制訂棕地政策。