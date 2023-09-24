稱已跟進恆莆新苑滲漏問題　房屋局明推過渡屋電子平台

港府正致力加大各類公營房屋的供應，以滿足市民的住屋需求；其中自上屆開展興建過渡性房屋，讓正輪候公屋的人士暫住以改善生活環境，惟部分項目位處偏遠地區，出現頗高空置率情況。就此房屋局近日舉辦過渡房屋開放日，讓居民了解情況。

房屋局局長何永賢表示，截至8月底，已投入服務的過渡性房屋項目，已合共提供約7,800個單位，預計年底前將另有外約6,000個單位投入使用，總數料可達21,000個單位。何又指，現時各個過渡房屋項目的入住情況理想，其中市區及擴展市區的項目入住率，平均已超過90%，部分單位已經流轉供第二批居民入住使用，亦有個別項目單位使用率言達110%；而備受公眾關注的新界區項目，何指入住率亦平均約有87%。

為方便有意入住過渡性房屋的市民更了解項目情況，何永賢指局方明日(25日)將推出電子平台，幫助居民使用手機或電腦，在網上登記過渡性房屋項目，令申請過程更有效、更迅速，期望可盡快讓居民入住以改善生活環境。

此外，對於早前有過渡房屋項目的組裝合成單位，疑受超強颱風加上黑雨影響，出現滲水問題，何永賢回應指，有關承建商將一力承擔起有關維修，並稱現時已有60%單位完成維修，局方會密切跟進有關情況，料可以處理好相關問題。