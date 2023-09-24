西九工地意外兩死者疑被困過夜　家屬工權會直斥離譜

西九文化區一工地今晨(24日)發生奪命工業意外，兩名工人在地下管道內，疑吸入沼氣昏迷，獲救送院後證實不治。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文到場跟進，透露現時工地負責人並無現身，而涉事管道所屬仍未確定，相關工程判頭、老闆等身份不明，令家屬對意外情況一無所知，直斥情況離譜。

死者家屬指，兩名死者昨日(23日)工作後便無回家。其中一名61歲死者郭伙記，育有一子一女，郭妻今晨聯絡上司尋人後，始揭發兩人仍然留在工地。郭太質疑死者在地下管道內工作，地面理應有管工等相關人員監察，「無理由收工少咗人都無人知」，加上工地出入閘亦應有紀錄，現時無法接受丈夫昨日開工仍「好地地」，惟至晚上卻已無法回家。她指丈夫盡心盡力為公司工作，公司卻無顧及員工安全，真無法接受。她認為當局要查出意外原因，需討回公道。

昨晚郭太因時間太晚，無法聯絡工友。「暈咗10幾個鐘無人理，真好陰功」。她整晚無法安睡，一聽到鐵閘有聲，便以為丈夫回家。至早上她才聯絡到工友及上司尋人。

另一名死者為63歲劉浩祥，育有2子1女。劉子則指，父親任職水喉工逾三十年，平常工作雖然辛苦，但普遍與一般地盤上下班時間相若，初時以為父親昨日超時工作，惟及至今晨向父親發短訊時仍然「單剔」，未幾便接獲通知始知出事，直言對意外感到不解，不明白為何兩名工人被遺留在工地，連其直屬上司都懵然不知，需待家屬通知尋人始揭發事件。