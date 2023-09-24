尖沙咀天星碼頭擬全面重建　新增天台觀景台商業街

逾65年歷史的尖沙咀天星碼頭是本港地標之一，天星小輪日前向海濱事務委員會提交最新文件指，碼頭已超過其設計壽命，建議將現有碼頭拆除，並全面重建。據設計圖顯示，擬建的新碼頭採用落地玻璃設計，地下及一樓為上下層甲板，作乘客登船之用，將新增扶手電梯方便上落；至於碼頭二樓則擬建觀景台，並劃分為市集、餐飲區兩個部分。同時，碼頭二樓將擴建露天平台，上面將設有商業街，並延伸至尖沙咀碼頭巴士總站上蓋，另新建行人天橋接駁至香港文化中心。

天星小輪提交文件同時申請放寬或取消商業用途限制，包括增加中環碼頭商業用途的指定區域，同時開放灣仔碼頭觀景台；每個指定區域活動數目，由每年不多於24個增至60個；指定區域累積活動日數由每年不多於60日增至180日等。

天星小輪認為，中環及灣仔碼頭部分地方，可改建為市集或文化活動場地，讓更多商戶進駐，增加非票務收入，加強夜經濟。天星小輪又建議，今年第4季將舉辦「歡樂冬日海濱嘉年華」，活動期間將會設置多個攤位，包括特色小食、手工藝品和音樂表演，預計每日可吸引約一萬遊客到場。

天星小輪自疫情以來長期蝕錢，最終獲准今年4月起加價，尖沙咀往來灣仔或中環的每程成人收費介乎4至6.5元，並同時取消65歲或以上長者免費搭船優惠。翻查文件顯示，政府指天星小輪成本結構較缺乏彈性，主要包括員工成本、船隻維修保養和碼頭營運開支及燃料開支，故節省成本的空間有限。天星小輪需從加價、非票務收入、政府資助等三管齊下，制訂長遠及財務上可行的營運方案。