17%受訪外傭膳食津貼低於法定要求　團體促調高金額至1800元

在標準僱傭合約保障下，僱主需向外傭安排免費膳食或提供膳食津貼。有關注僱傭團體調查發現，有17%受訪外傭獲得的膳食津貼低於每月1,196港元的法定最低要求；超過16%受訪者僅獲不足1,000港元。團體指出，結果反映在現時法例下外傭的溫飽基本權利無法得到保障，建議當局調高津貼金額至每月1,800港元，並就僱傭合約作更清晰解釋及列明。

明愛亞洲外地勞工社會服務與香港外傭膳食權利關注組於今年3月至8月期間，訪問471名外傭，了解她們的膳食福利情況，其中有17%受訪外傭獲僱主承諾提供膳食津貼。惟有9.7%受訪者指出，其獲津貼金額低於1,100港元；有7.3%所獲金額不足1,000港元，即有17%受訪者獲得的膳食津貼低於政府法定最低要求的1,196港元。社工黃小慧表示，結果反映外傭溫飽的基本「食物權利」仍未得到保障，惟大部分外傭因擔心影響日後續約，故只能選擇啞忍。她建議當局調高最低膳食津貼水平至每月1,800港元，並就僱傭合約中的膳食安排作更明確解釋及列明，包括涵蓋英語及印尼語條款，令外傭群組能清楚了解細節。

印傭Tina在港工作超過10年，她表示前僱主在膳食安排上常常令她「捱餓」。她指作為穆斯林，惟前僱主經常誤以為用豬油烹飪的食物無問題，故日常提供的膳食會牴觸其宗教信仰。但她因為擔心不能完成兩年合約，故沒有直接向僱主表達在膳食上的需要。她指現時在處理膳食安排上已變得積極，會主動向僱主要求膳食津貼。