西九死者劉浩祥是經濟支柱　女兒：佢冇享受過一日就走咗

西九地盤今早(24日)發生奪命工業意外，兩名男工劉浩祥(63歲)及郭伙記(61歲)疑吸入有毒氣體身亡。劉浩祥與家人同住元朗朗屏邨，傍晚劉妻連同兩名女兒及親友，在住所門口燒衣紙及香燭拜祭。劉妻一邊拜一邊高聲哭訴，「你就咁走咗，留低我哋幾仔乸，唔知點算好」。

劉浩祥的孻女表示，父親受聘公司多年，9月19日開始到事發地盤工作，她不明白為何2名工人仍在地下管道工作，點解管工會走了，對方這樣做明顯違反勞工法例，違反職安健法例。她激動地稱，「我哋要一個解釋，邊個係負責人，點解會發生咁嘅事，屬於邊個嘅責任」。她又質疑，「點解管道道門最後上咗鎖，佢哋安全措施冇跟足做，冇插牌、冇插卡出入、又冇人跟進，今次雖然係工業意外，但亦有人為責任，講到底我哋都係要一個解釋」。

孻女續指，出事後公司一直無人聯絡她們，最後要執法人員上門拍門才知道他出事。另外，她又透露劉身體一向很好，若果遲了回家也會打電話通知，放假時多數會陪伴家人，由於兄長已婚及遷出，胞姊剛出社會工作，她亦今年大學畢業，父親突然離世，令她們頓失經濟支柱。今年11月郭將舉家到泰國旅行，但行程因意外而成空，「爸爸冇享受過一日就走咗，掟低屋企人就走咗」。另外，劉的手機及銀包均不知去向。