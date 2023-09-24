政Whats噏：特登要換衫襯色　陳沛然同邊個食飯？

話說前醫學界議員陳沛然(Pierre) 喺網上介紹美食，佢尋晚(23日)貼圖話約咗人食間晚餐，初時以為佢有好介紹，點知仲叫網民唔好估喺去邊個餐廳，而係估下同邊個食飯。貼士就係佢要特登換衫同呢個飯腳襯番顏色。

估唔估到係邊個？有嘅心水清嘅網友話「要換衫襯色，應該都係嗰個重量級醫生。」部分網友亦話 「一講到襯色，就估到啦」。唔使等Pierre開估，有網友就話「 紅橙黃綠青藍紫的黎教授」。謎底已經解開，飯腳就係港大醫學院內科學系名譽臨床教授黎青龍，黎教授同Pierre一直以師徒相稱。

咁着乜嘢顏色嘅衫呢？部分網友估粉紅色、彩藍色，甚至話「黎教授着衫好多顏色，好想知道今晚嘅Color Tone？」另有網友話「着乜色都閃爆燈」。既然大家都咁期待，就上載咗張合照，咦！今次有啲例外喎，黎教授係着藍色，而Pierre着黑色衫，似乎唔係好襯色，呢次極其量係大家都着沉色衫。

Pierre又上載咗佢二女畫嘅畫，畫中人就係黎教授。網友大讚好神似，仲讚佢個女好有畫畫天分添！