63%受訪吸煙家長支持實施「無煙世代」　92%冀提高買煙年齡

吸煙與健康委員會早前建議政府倣效新西蘭等地做法，立法禁止向指定年份後出生人士銷售煙草，並考慮將2009年或以後出生者訂為「無煙世代」。全港十八區家長教師會聯會今日(24日)公布控煙調查結果，發現92%的受訪家長支持逐步提高最低合法買煙年齡，最終達至永久禁煙；63%現有吸煙的家長支持實施「無煙世代」政策。

全港十八區家長教師會聯會在上月中至本月中，向全港學校發出家長問卷，獲2322名家長回應。結果發現，90%受訪者支持全面禁止吸食另類吸煙產品；大部分家長支持政府控煙策略諮詢中提出的措施，包括擴大法定禁煙區、禁止「邊行邊吸煙」、管有電子煙等。

香港家長會主席梁兆棠表示，有必要杜絕在學校門外或附近吸煙的行為，避免學生在上落校車期間或一出校門便飽受二手煙滋擾。油尖旺家長教師會聯會副主席蔡德志認為，當局容許電子煙等另類煙經香港經香港聯運轉運，嚴重削弱全禁另類煙禁令的效用，有必要及早一併禁止電子煙使用及購買。家教會促政府盡早落實加強控煙措施，確保下一代在無煙健康環境下成長。