調查指僅2成港人訂立遺囑　15年後恐6000億資產被凍結

港人對交代「身後事」認知不足，社企「安心三寶」以隨機抽樣方式成功訪談超過400位年齡介於25至70歲的香港市民，以了解他們對平安紙(遺囑)，持久授權書和預設醫療指示(安心三寶)的認知程度與實際使用情況，希望透過此活動提升香港市民對相關文件的關注度，並在有能力時，能夠提前做出適當的醫療和財政計劃的訂立。結果發現，僅20%受訪者指已訂立遺囑，60%受訪者未聽過「預設醫療指示」，近40％受訪者完全沒有訂立任何財富傳承規劃的文件。

按政府統計處的香港人口推算報告，預測到2038年，65歲以上的人口將達到250萬人，掌握大概3萬億港元的資產。其中，會失去行為能力的人數(例如患有腦退化症，中風或癌症)大約有50萬人。另外未來15年將會有95萬人離世。「安心三寶」估計，目前只有20%的人訂立了遺囑，不到0.1%的人登記了持久授權書。假如這個狀況持續，15年後會有6,000億港元的資產被凍結，數以十萬計的樓宇將不能買賣或租出。

新加坡正在積極推動公眾訂立「持久授權書」，使新加坡人可以在線上系統輕易訂立和儲存「持久授權書」等文件，只需要1位醫生或律師見證，不必到法庭登記。當地政府以全面資助見證費和註冊費的方式，鼓勵新加坡人在2026年前訂立「持久授權書」，使其成為完全免費的服務。目前已有超過22萬份「持久授權書」被訂立，且每年增長10萬份。

然而，在香港，要訂立「持久授權書」等文件，必須有醫生和律師的見證，過程繁複，還要到高等法院進行登記，費用可能高達過萬港元，這使得許多有意願的市民因財力不足而無法實現。根據高等法院的數據，截至去年全港僅登記了大約4,000份文件，即使近年加強教育，去年亦只有1,000份登記。大部份醫生和律師對這3份文件缺乏認識，不願見證。通常只有精神科醫生願意提供此服務。全港精神科醫生數目僅有約400名，對比全港700萬人口和200多萬的老人家，這個數字難以滿足如此龐大的需求。