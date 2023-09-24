工業意外死者郭伙記為人有交帶　妻子：畀番個公道我哋

西九龍柯士甸道西1號一地盤今早(24日)發生的工業意外，令兩個家庭失去經濟支柱。當中死者郭伙記(61歲)，與妻子及2名兒女同住天水圍天澤邨，郭太表示，兒子剛讀完大學，女兒工作不久，丈夫是家庭經濟支柱。他從事安裝喉管工作10多年，一直跟住同一老闆，「希望搵到責任人，畀番個公道我哋」。她又稱，老闆今早表示會支付10萬給她應急，但因事件剛發生，她沒有收錢。下周五是中秋節，郭太已買了月餅打算一家人慶祝，可惜現在願望難圓。

郭太透露，丈夫為人有交帶，若需要加班遲些回家，必定會打電話回家告知她。昨晚(23日)過了7時未見他回家，到了8時依然未見露面，到9時他仍蹤杳，擔心他可能出了意外。因此，郭太叫女兒打開丈夫手機通訊錄，找到其已退休的工友電話，惟因時值深夜11時30分，估計工友已睡覺，所以未有打電話。

直至今日凌晨5時許，郭太打算往報案，並聯絡上丈夫的工友，取得丈夫老闆的電話後，即致電給對方了解，及告知她將往報案。老闆叫她暫時不要報案，讓其返地盤查看情況後才作出決定，可惜最終發現郭出事離世。郭的兒子亦質疑，「兩個人咁巧合地一齊搵唔到啲財物，我老竇嘅腰包都搵唔到冇，唔唔會咁巧合」。