灣仔搞海濱藝遊坊欠諮詢　區議員︰百思不得其解

為帶動香港夜經濟，政府推出「香港夜繽紛」，並將在本月27日一連6日在灣仔海濱水上運動及康樂主題區舉行「海濱藝遊坊」。雖然有關活動在灣仔區舉辦，但原來連灣仔區議會正、副主席，均未從正式官方渠道獲得任何資料並獲諮詢，指「自己都係從報章先知」，對政府做法「百思不得其解」，又認為地區人士在掌握區情上有優勢，「政府高官出夜街出得多定普羅大眾出得多」，慨嘆政府沒有善用區議會。另外，政府至今亦未公開「海濱藝遊坊」所需開支，有組織憂或有公帑浪費的情況，促請當局交代。

灣仔區議會主席黃宏泰坦言政府「無通知」，自己無接獲任何官方資料。他認為區議員相比官員可能更了解民情，質疑「要搞呢啲（夜市）係咪要接觸大眾」，「政府高官出夜街出得多定普羅大眾出得多」，對於政府未有善用區議會渠道「覺得有啲可惜」。

被問及有否向當局就灣仔舉辦活動提交意見，黃宏泰直言「我都無渠道」，而民政事務總署亦不清楚哪個部門主責。他認為政府應主動諮詢區議會「唔係我哋唔提就唔攞落嚟講」，指以住都主動好多，而下次灣仔區議會大會為本月26日，沒有理由在活動舉辦前一天才要求討論。他續稱，明白政府可能急於舉辦夜市，可能趕不及提交區議會，期望當局可以在活動推行一段時間後提交至區議會討論。

灣仔區議會副主席林偉文同樣不了解事件，直言「我都係從報章度先得知」，認為做法「幾特別」作為地區人士都「百思不得其解」，又指連地區人士都不清楚難以幫忙宣揚。他估計，由於可能現時區議會正休會，所以區議會唔清楚，但期望可以與不同地區人士溝通。

身兼灣仔區議員的立法會議員謝偉俊同樣不清楚活動細節，但他認為政府未必每一件事都會諮詢區議會，但相信如果知道會更好。被問及當區區議員都不清楚活動細節，會否擔心連一般大眾都難以了解影響宣傳，他表示，雖然活動在灣仔舉辦的對象不單是灣仔居民，期望政府可以全港宣傳。他又指對活動成效存疑，認為活動內容吸引力比較一般。

政府早前表示，由於部分活動的詳情仍在敲定中，故實際所需開支要於稍後才可確定，有關注公帑運用的團體107動力召集人何民傑相信，最理想的做法為有預算，指以住區議會舉辦活動亦有預算，而特別是在政府出現財赤的情況下，擔心會有浪費公帑的情況。

發展局回覆東網表示，由於「香港夜繽紛」屬全港性活動，因此未有諮詢相關區議會，但欣悉灣仔區議會對灣仔「海濱藝遊坊」的活動表示興趣，將向區議會秘書處提供詳細資料，供議員參考。當局又指由於部份活動的詳情仍在敲定中，政府實際所需開支要於稍後才可確定。