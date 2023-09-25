專家質疑「圓方」工地管理疏漏致悲劇發生　工權會促承判商檢討

西九龍柯士甸道西一地盤下方發生奪命工業意外，兩名男工在商場「圓方」冷氣系統喉管更換工程期間，疑吸入硫化氫中毒死亡。工業傷亡權益總幹事蕭倩文今早(25日)在電台節目表示，承辦商安排工人進入密閉空間工作，外面無人與之保持聯絡、工人無離開亦無人知。管道出口更被人上鎖，管道外亦沒有資料板列出相關工人資料，今次事件反映安全管理及監督都有很多漏洞，情況離譜及荒謬。蕭指出，即使地下喉管有良好通風裝置，但未必能夠應付突如其來湧入的沼氣，她又質疑工人是否持有毒氣檢測儀器，需要港鐵進一步澄清。另外，一般意外後，承判商都會立即派人到醫院慰問家屬及提供協助，惟是次事件中，承判商相隔多個小時後才出現，認為需要檢討。

地下管道空氣不流通，仍需要調查沼氣進入管道的途徑，一般工人需事先取得工作許可證才可入密閉空間工作，期間要帶上探測錶監察管道是否有有毒氣體，探測錶響起就要撤離。按照一般規定，工程經理、安全主任或督導員等合資格人士負責確保工人安全，密閉空間的門外要有顯示牌，顯示多少工人在內工作、獲准停留及工作時間等。香港管綫專業學會前會長黃敬指出，法例要求，至少一名接受過培訓的「看守員」，每10至20分鐘以對講機或打信號與管道內的工人溝通，若無人應就要報警。他質疑事發當日乃周六，屬標準開工時間，理應有人進行監察，事件反映相關工地的安全管理系統有疏漏，質疑人員培訓、責任心，以及政府宣傳教育或有不足之處。

建築地盤職工總會理事安全主任韓家銘亦指，涉事工人負責的維修保養工作，除非場地要求或有緊急情況，否則一般只會安排在周一至五進行，一旦發生事故都有其他駐場工人協助，建議工地應加派看守員及對講機，在管道門口貼告示，提示有人在管道內工作，並避免選擇周末進行管道工程。

聘用兩名男工的帥建機電工程表示，將全力配合有關部門的調查工作。該公司亦將各方面進行跟進，包括事件所涉及的工序、工作範圍及與商埸的通報機制等。帥建及其分判商已聯絡死者家屬及派管理層向家屬慰問，並安排與其分判商分別發放合共20萬港元的撫恤金，並將約會死者家屬商討，盡力向死者家屬提供所需協助。