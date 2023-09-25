張炳良指香港形象「困惑模糊」　政府天天唱好亦須正視外圍觀感

疫情3年後，香港復常，但經濟未復甦。教育大學亞洲及政策研究學系顧問（公共行政）、前運輸及房屋局長張炳良今日（25日）在報章撰文，指近年香港政治動盪與逆轉，以及新的《港區國安法》，部分外國人懷疑香港是否跟以前一樣自由，對香港的認知複雜及負面，變相修正香港的國際品牌。他形容香港目前形象「困惑模糊」，政府天天唱好之餘，亦須正視外圍觀感，又指若社會總體消費力不繼，夜經濟只是塘水滾塘魚之舉而已，邊際增益有限。

張炳良指很多國家都有嚴厲的國安法，但鮮有讓國安法籠罩日常討論及生活的方方面面，產生驚弓之鳥，反問香港要突圍而出，除執法公正及尊重獨立司法外，是否能做得比其他國家更好。

針對外圍的經濟狀況，他指新加坡本月15至17日舉行每年一度的一級方程式國際賽車大獎賽周末（F1 weekend），結合其他表演和活動，吸引逾26萬觀眾，40%以上來自海外，而新加坡2008年擴大海灣市街賽道的夜賽，重塑獅城品牌，以展示一個夜間充滿活力的城市，既帶來可觀的旅遊收入，還帶來難以量化的形象效益。未計今年，過去13次比賽透過全球轉播吸引了超過9.3億國際觀眾。

港府正大力推動夜市，他形容總是好事，惟不能以為官府可支配或取代市場力量。夜經濟的討論往往聚焦促進夜市、擺攤及街頭表演等，以期增加人流。目前現實卻是，不僅夜間經濟活動萎縮，一些中小企和店舖也為日間業務回常緩慢而發愁。他認為若社會總體消費力不繼，夜經濟只是塘水滾塘魚之舉而已，邊際增益有限。今時今日，香港旅遊業不能過於依賴購物、美食或娛樂等傳統賣點，也不能再以為服務態度依舊仍可躺着也旅客如雲。

他直指香港成本高，需發展高收益旅遊，而不止是追求人數或低增值消費，認為業界需有變革轉型的思維，迎合新一代內地和國際旅客所需所好，並開拓文化旅遊和生態旅遊等與生活方式相關的體驗與活動。

在旅遊方面，他指現時更遇到內地尤其大灣區內其他城市的激烈競爭。以深圳為例，其旅遊策略包括搶港客、發放專屬消費券、打造港人旅遊消費服務示範街區等，標榜價廉物美服務好，港人疫後紛紛外遊，北上消費也成潮流。

他表示，旅遊業處境或只是冰山一角，深層問題是為何香港昔日風采似在褪色。多年下來，香港已有其商譽，不需過分花費精力不斷去開發旅遊景點。因為若能維持一個充滿活力、知識空間和凡事可行的實幹式城市之符號，「香港」本身就是最終吸引力所在，任何旅行者和商務人的行程都不容錯過。他認為香港應珍惜其制度和人文遺產，繼續展示多姿多采的街景、多元文化氣息及自由包容的創造空間。還應從民間、市場和國際連通孵化出新生元素。