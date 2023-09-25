8間資助大學內地教員按年增14%首超本地　商科最高佔逾5成

本港大學教員來自不同國家及地區，有傳媒調查發現，8間資助大學據「中國內地」背景教學人員近年持續增加，2022/23學年8大內地學者按年增加14%，人數是自2017/18學年有資料以來首次超越本地教員。各學科中「商科和管理科」的內地教員比例最高，達51%。

大學教育資助委員會回覆傳媒查詢有關八大教員最新國籍資料，顯示2022/23學年八大內地教員共1,815人，較2021/22學年的1,592人增加14%；與此同時，同期本地教員卻由1,722人減至1,670人，其他地區教員人數則未有明顯變化。按比例計，此消彼長下，內地學者增至35%，本地學者則跌至33%，是教資會自2017/18學年統計八大教員國籍以來，內地教員人數首次超越本地教員。

按各學科的教員分布，統計發現「商科和管理科」的內地教員比例最高，也是內地學者唯一佔比過半的學科，實際人數由2021/22學年的327人，增至2022/23學年的374人，增幅14%。至於按年增幅最多為「醫科、牙科和護理科」，由2021/22學年的140人，增加至

2022/23學年的173人，上升超過2成。