秀茂坪智障兄弟疑餓死事件　團體倡設個案經理制處理高危個案

兩名有智力障礙的兄弟，疑因母親入院後未能自理而餓死家中。

秀茂坪日前揭發雙屍命案，兩名有智力障礙的兄弟(53及55歲)，疑因母親入院後未能自理而餓死家中。弱智人士家長聯會幹事會主席黃偉雄今日(25日)在電台節目表示，現時很多服務要當事人主動求助而未能獲得，認為應以個案經理制度處理個案，有個案經理長期跟進，可及早得悉每個家庭的特殊情況而提早準備。對於政府將推出照顧者熱線，黃指出，熱線對一些高危個案未必能幫助到，他同時質疑熱線是否有足夠人手照顧本港約7萬至9萬人智障人士。

中大社工系講師丁惟亦認為，設立個案經理制度有助及早處理高危個案，避免悲劇發生。一些家庭初時或會拒絕受助，但隨着年老或狀況或會改變初衷，個案經理一直與個案聯繫，較容易獲信任而及早介入協助。

就有關事件，觀塘區議員張培剛稱，兩兄弟沒有到醫院覆診，院方或社工應跟進，對這類家庭單靠坊間義務性質協助較困難，政府可多撥資源予社區團體加強照顧。社區組織協會幹事彭鴻昌認為，有關家庭有領取綜援，社署除了處理現金發放安排外，亦可決定會否派人跟進。