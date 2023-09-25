打擊將軍澳青少年相關罪行　執法行動3個月內拘41人

執法部門因應將軍澳區內涉及青少年罪行，包括刑事恐嚇、刑事毀壞、販毒及結黨欺凌等，展開代號「越河」行動，自今年6月12日起，在區內搜集情報並作出拘捕行動，截至本月21日一共拘捕41人(14至65歲)，當中包括37名25歲以下青少年，以及多名在背後協助或教唆青少年參與罪行的不法分子。

執法人員指，近年青少年群體間吸食大麻成為主流，部分人誤以為吸食大麻無害甚至合法，販毒集團更利用社交平台發放錯誤資訊，從而引誘青少年吸食大麻，並利誘他們參與販毒活動。人員喬裝買家，成功以涉嫌「販運危險藥物」拘捕3人，並在他們寓所內檢獲一批包裝工具及合共200克大麻花。

此外，犯罪集團亦透過網上平台，以「搵快錢」、「毋須經驗」等名義招募青少年參與涉及收數、淋紅油相關的刑毀案，執法部門經調查後，成功拘捕4名涉嫌在背後策劃、指使犯案的幕後人士。而部分青少年亦會因貪念，賣出個人銀行戶口供他人使用，從而被不法分子利用作洗黑錢、詐騙用途，當中有人因戶口涉及多宗詐騙案，而被執法部門多次拘捕。