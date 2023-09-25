慢性病共同治理計劃11月中推出　參加者須支付120元篩查及化驗費

醫務衞生局今日(25日)公布「慢性疾病共同治理先導計劃」詳情。計劃將於11月中推出，合資格人士在政府資助下，可自行挑選家庭醫生為他們進行篩查，並在診斷出有血糖偏高、患上糖尿病或高血壓後，由家庭醫生繼續為其診治和按臨床診斷處方藥物作長期跟進。

「慢病共治計劃」下，所有45歲或以上的香港居民如未有已知的糖尿病或高血壓病歷，便符合資格參加。參加者可在私營醫療巿場進行糖尿病和高血壓篩查、醫生診症和化驗，以及按個人健康狀況獲處方藥物，接受護士診所和專職醫療服務跟進。

「慢病共治計劃」以共付模式運作，參加者登記成為地區康健中心/站會員，並同意使用醫健通後，會由地區康健中心/站協助他們配對家庭醫生。家庭醫生為參加者診症後，會安排他們接受化驗以及解釋診斷結果。在此篩查階段，政府會承擔全數化驗費和資助196元診症費，參加者須支付120元的指定共付額。經篩查後確認未有糖尿病或高血壓等情況的參加者，可獲地區康健中心/站協助制定健康管理目標，以及按需要獲安排參加有助改善生活方式的活動等。

若參加者被診斷為血糖偏高，或已患有糖尿病或高血壓，他們會獲政府資助，由其選定的家庭醫生長期跟進。血糖偏高人士可享有每年最多4次資助診症，而已患有糖尿病或高血壓者則可享有每年最多6次資助診症。在治療階段，政府會就每次診症資助166元診症費，參加者須支付的共付額由家庭醫生自行釐定，政府建議的診症共付額為每次150元。

政府已經擬定「慢病共治計劃」基本藥物名單，獲處方名單藥物的參加者無須支付任何藥費。該名單現時涵蓋40多項基本藥物，包括控制血糖和血壓的藥物，以及治療偶發性疾病的藥物，足夠血糖偏高、糖尿病和高血壓患者一般療程之用。政府會不時審視藥物名單，以貼合參加者所需。家庭醫生參加計劃後可以優惠價格向指定藥物供應商採購名單內的藥物。另外，政府會向曾處方名單內慢性疾病藥物的家庭醫生發放以每名參加者105元作計算的季度藥物資助。

如家庭醫生在跟進診症期間認為參加者有臨床需要，可安排他們接受護士診所和專職醫療服務跟進。政府會為該等服務提供資助。此外，家庭醫生可安排有臨床需要的參加者接受合適的化驗服務。政府已經透過招標委聘醫務化驗所提供化驗服務，並會資助多項與糖尿病或高血壓相關的常用化驗服務。視乎臨床診斷，參加者一般只需就每組化驗服務(各包含兩至五個化驗項目)支付介乎40元至130元的指定共付額。