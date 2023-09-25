港學府內地教員全數上升　理大增28%至380人　科大比例最高

本港8間資助大學內地教學人員全數上升，按照各大學數據分析，以香港理工大學增幅最多，由2021/22學年的297人增近三成至上學年的380人。而內地教員比例最高的是科技大學，48%為內地學者。理大指全球整體內地學者人數多、表現出眾，因此新聘教員多數來自內地，強調理大招聘時不會考慮申請人國籍，亦希望聘請其他海外學者。

理大的內地教員人數增幅，連續3年屬八大最多，與2019/20學年相比，3年間共增加1.3倍。而2022/23學年增加28%，為各大學增幅最高的一間。而嶺南大學及香港大學的內地教員比例，亦分別按年增加16.7%及16.5%，中文大學則增加約1成。而科技大學的內地學者就佔整體教員48%，為一眾大學中最多。嶺大、港大、城大的內地教員亦多於本地教員。

至於本地學者方面，5間大學的本地教員均錄得減少，其中浸大按年由188人下跌10.6%至168人，是八大中跌幅最大。而港大亦下跌6.9%，在此消彼長下，內地學者有368人，本地學者就餘下309人，即使亞洲以外地區的教員亦按年下跌4.4%。而理大、嶺大及教大的本地學者，就按年分別微升約2.6至2.9%。

各大學均表明招聘時不會考慮國籍。港大表示，一直以來教研人員時有增減，國籍並非招聘考慮，獲聘用者須滿足指定入職條件及學術要求。嶺大稱招聘原則一向「任人唯賢」，不因國籍偏頗。浸大則稱現有完善人事機制作聘任，會從世界各地招聘以建設融會多元文化和國際化的學習環境。