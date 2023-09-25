警員助7歲女童回家時乘機非禮　控方申押後案件12.18再訊

東網早前接獲讀者爆料，指一名居於紀律部隊宿舍的警員，日前因協助7歲女童回家時，趁機非禮，上下其手，但因屋內設置閉路電視而被人揭發事件。警方其後證實涉案警員被捕，且已被停職，案件今早（25日）於沙田裁判法院提堂。被告被控1項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為罪，暫毋須答辯。控方申請押後12星期，以等候進一步調查，包括指紋較對、檢驗DNA、閉路電視片段分析及索取法律意見。裁判官最終把案件押後至12月18日再訊，辯方申請被告保釋並獲裁判官批准。

已婚的被告梁桂鋒（34歲），報稱任職警察。被告被控於2023年9月20日在葵涌大窩口道某單位內，向1名年齡在16歲以下的女童X，作出嚴重猥褻行為。裁判官批准被告以2萬港元現金保釋及其妻子以2萬港元作人事擔保，不得接觸控方證人及不得進入涉案屋苑範圍、須居於報稱地址、每周兩天向警署報到及須交出旅遊證件不得離港。身穿灰色風褸、架上眼鏡且身形較矮的被告表現鎮定，且表示明白控罪。

警方發言人早前回覆稱，在本月20日接獲報案，指一名7歲女童同日下午約3時45分在葵涌大窩口道一單位懷疑被一名男子非禮。經深入調查後，於翌日(21日)在葵涌區拘捕一名34歲姓梁男子，涉嫌非禮。案件交由新界南總區重案組跟進，該名被捕男子被控1項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為罪。警方證實，該名男子為一名休班警員，隸屬西九龍總區，已被停職。

近年，警員淪為風化案疑犯屢見不鮮，去年1月，一名男警與女網民開房後涉偷竊女網友的信用卡及勒索對方2萬港元。同年5月，一名52歲男警被發現在大埔安邦路偷拍一名33歲女子；同月另一名休班警又被揭發在中環一日內偷拍10名女子裙底，於同年12月被判1年感化令。

案件編號：STCC 2954/2023