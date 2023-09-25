證監會將推4項措施　加強訊息發放及教育投資者

在港無牌經營的虛擬資產交易平台JPEX涉及的欺詐的案件持續發酵，為加強大眾對可疑網站及相關風險，香港證監會今日(25日)表示，將有「四招」進一步加強訊息的方式，包括將在網上公布4份虛擬資產平台名單、新增可疑平台名單、加強投資者教育及加強情報搜集。

證監會行政總裁梁鳳儀指，將與執法部門探討，設立專門渠道，分享有關虛擬資產交易平台可疑活動及違規行為的資訊，合力將違法者繩之於法，並會與港府緊密合作，因應市場的新趨勢，不時檢討整體的監管制度，及適時加入新的監管措施。

她提醒，騙局難以在事前偵測，自身也須高度警覺，特別是不受規管的交易平台，以非常高回報誘使公眾存放虛擬資產在其平台上，有可能是「龐氏騙局」。呼籲大眾慎防高息陷阱，也不應相信網紅的推介或誤導，時刻保持警覺，且多次重申投資者應在證監會規管的平台上進行交易。

該4份名單包括持牌平台名單、結業平台名單、被當作獲牌照平台名單，以及新增的申請者名單。梁提到，為讓公眾更容易搜尋，證監會將發布一份專門針對可疑的虛擬資產交易平台名單，以助公眾對本地經營無牌或以可疑經營手法的交易平台提高警覺，並在證監會網站上清晰刊載，也會考慮提供更多有關不受監管的虛擬資產平台資訊。

她續指，證監會會聯同投資者及理財教育委員會推出一系列公眾教育，提高大眾的防騙意識，並繼續用不同方法加強投資者教育。包括透過大眾傳媒、社交媒體、教育講座等，加深大眾對虛擬資產相關風險詐騙行為的認識。

另外，梁指出，未來會加強情報搜集，對於懷疑違法的交易平台進行跟進及採取法律行動，若涉及詐騙，會盡早交予執法部門處理。同時呼籲公眾就可疑活動，透過其網站投訴表格提出投訴。