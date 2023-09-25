初選案開審日示威違口罩令　社民連周嘉發表證成立10.20裁決

社民連副主席周嘉發今年2月泛民初選案開審日時，到西九龍法院外示威，期間被指拉低口罩5秒，被控違反口罩令。周嘉發不認罪，案件今日(25日)在九龍城法院開審。周嘉發無律師代表，法庭裁定表證成立，被告不自辯也不傳召證人，他結案陳詞時表示，當時現場環境嘈吵，他有必要拉低口罩，確保最多人聽到，形容檢控是在踐踏言論及示威自由。法庭押後至10月20日裁決。

31歲被告周嘉發，被控「根據法例第599章附屬法例 I第3(1)(a)及3(1)(c)條所指明的公眾地方及期間，在指明期間內，於進入或身處指明公眾地方時沒有佩戴口罩」，控罪指他於2023年2月6日，在深水埗通州街西九龍裁判法院外，無合法權限或合理辯解而無佩戴口罩。

姓李警供稱，當日他獲派到西九龍裁判法院外維持秩序。當時現場環境嘈吵混亂，被告連同其他兩人，在3米外手持擴音器和橫額叫喊口號。期間，被告把口罩拉到下巴，約5秒後，有人叫被告戴回口罩，被人於是戴回。李見被告涉嫌違反口罩令，遂在約20分鐘後，向被告發定額罰款通知書。被告沒有解釋為何拉低口罩。被告盤問他時，質疑李20分鐘後才票控並放行他，是因為見審訊開始人流減少，李否認說法。

案件編號：KCFS47/2023