房屋局推出「住得易」平台　一站式申請過渡屋單位

房屋局今日(25日)推出「住得易」過渡性房屋中央統一平台，進一步便利市民於網上申請入住過渡性房屋。「住得易」平台的操作流程非常簡單，申請者只需按指示輸入所需的基本資料（例如姓名、電話和身份證號碼）和選擇希望入住的項目，便能在短時間內完成申請。

在網上遞交申請後，申請者會即時收到確認短訊，當中附有申請編號可供日後經「住得易」查詢申請進度和結果。收到申請後，「住得易」平台會自動按申請者的選擇轉介至有關項目的營運機構跟進。

惟申請前，市民有多項須知要留意，包括不少項目皆分有一人單位、多人單位，故申請者有機會須同意和其他住戶分租一個單位；而由於過渡性房屋項目由不同機構運營，因此不同項目會有不同入住要求，申請前可到房屋局過渡性房屋項目專頁，一次過了解所有項目詳情；亦要注意，計劃是為未曾租過其他形式的社會房屋計劃者為優先申請，而所有項目的租約為兩年。

房屋局指，收到申請後，「住得易」平台會自動按申請者的選擇轉介至有關項目的營運機構跟進，平台未來更會陸續加入數據收集、統計和分析等功能。而且除網上申請外，市民亦可從房屋局網站取得「中央通用申請表格」，填寫資料後上載至「住得易」平台遞交，或透過郵寄、電郵和傳真遞交表格。