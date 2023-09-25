虛擬資產交易平台「爆雷」　議員倡設小組委員會檢視法例漏洞

虛擬資產交易平台「爆雷」事件惹起社會關注，具科技背景的議員吳傑莊去信要求內務委員會轄下成立「Web3及虛擬資產發展事宜小組委員會」，不單止檢視現行法例有何漏洞及作出優化措施。

吳傑莊指港府積極推動Web3發展和應用，亦宣布將加快建設Web3生態圈，並於去年10月底發表的《有關香港虛擬資產發展的政策宣言》及成立專責發展小組，銳意建構成國際虛擬資產中心，着力規範化虛擬資產交易平台運作，推動金融創新穩健發展，吸引全球合規機構來港落戶。

他認為Web3和虛擬資產發展方興未艾，在香港仍處於起步階段，當中涉及本港創科產業、財經金融、以至社會教育和市民應用等多方面政策範疇，牽涉多個立法會事務委員會的討論，包括財經事務委員會、工商及創新科技事務委員會、經濟發展事務委員會，以至防範詐騙行為會涉及保安事務委員會等等，故建議在內委會轄下成立「Web3及虛擬資產發展事宜小組委員會」。

至於小組委員會的工作計劃，他建議檢視香港推動Web3及虛擬資產發展的情況、探討現行法例有何漏洞及研究優化措施，確保香港虛擬資產行業可持續及負責任發展，以及商討如何加強對虛擬資產投資者的保障，提升市場信心等。