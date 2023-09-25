今年首8個月錄1730宗毒品案　檢大麻植物增幅約6倍

執法部門於今年1至8月共錄得1,730宗毒品罪案，較去年同期下跌16.3%，當中可卡因佔整體罪案最多、約佔23.4%，其次為大麻。在檢獲毒品數量方面，多種毒品都錄得上升，檢獲數量比去年多，增幅最大是大麻植物，增幅有1,554棵、升幅約6倍；其次是可卡因，增加了869公斤，升幅超過兩倍。今年上半年被呈報整體吸毒人數上升至3,156人，增幅為12.2%。

人員表示，涉及毒品罪案被捕的年輕人有下降趨勢。今年頭8個月，涉毒被捕的10至15歲青少年有23人，16至20歲的青少年則有183人。當中報稱學生為44人，比2021年和2022年分別下降 51.6%和61%，其中最年輕的被捕人只有13歲。

人員又稱，大麻依是青少年慣常吸食的毒品，隨着網上社交媒體愈來愈普及化，留意到毒販喜歡利用社交媒體，將毒品資訊，特別是大麻放在青少年日常使用的社交媒體上，部分更明碼實價販賣毒品，提供送貨服務，此行為猖獗可恥。人員又指，該些社交媒體擴闊了毒販的接觸面，令青少年很容易接觸到毒品及買到毒品。