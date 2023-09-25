中年兄弟餓死家中　議員怒斥唔係食樹皮年代　疑部門服務不到位

日前秀茂坪邨一對有智力問題的50多歲兄弟，疑因年邁母親入院後缺乏照顧而餓死。多名議員均指事件不能接受，質疑為何無人發現事件，批「我哋唔係喺食樹皮嘅年代，點解仲有成年人活生生餓死？」質疑部門溝通不足「有服務唔到位」，又斥政府只會「講幾句安慰說話」沒有跟進，要求政府成立「殘疾人士事務委員會」，並以個案模式跟進，避免部門間互相推卸責任。

本身是社工的議員林素蔚直言事件令人憤怒，狠批「我哋唔係喺食樹皮嘅年代，點解仲有成年人活生生餓死？」她又指病人入院後醫務社工都會了解相關人士的背景，以評估是否需要作出支援，質疑為何個案中，死者母親入院4個月無人知道她有兩名智障兒子同住，形容事件不能接受，又指全港18區都有對殘疾人士的支援，香港非沒有政策協助智障人士，但部門溝通不足「有服務唔到位」。

社福界議員狄志遠指過去一年已發生近20宗命案，「每次發生後官員出來說幾句安慰說話，但看不見政府會如何跟進」期望官員能有更多同理心幫市民。他又指政府建立24小時照顧者支援熱線，如果沒有無配套只會「白做」，促請政府建立社區支援安全網絡，為高危家庭作登記包括以老護老、以老護殘、以殘護殘等，在病人入院時調查病人家庭背景，倒如是否擔任照顧者角色等，並以個案經理形作出式跟進，杜絕部門間互相推卸，以能持續跟進。

針對照顧者政策，議員江玉歡直指「政府唔可以再唯唯諾諾」，如果政策資源不能夠豐富、邏輯未理清，「最終照顧者專線都只係心理安慰。」她又要求政府制定第一個5年政策，從法律層面制定針對全港普查式的照顧者「建檔立案」制度，以醫療力量為該制度做支撐；豐富針對照顧者的支援內容，不單止要有財政支援，加入社交性、心理和情感性支援政策等。