政Whats噏：東九龍過山線未有進展　林世雄被「追數」

東九龍人口不斷上升，交通配套不敷應用，居民飽受塞車之苦。然而東九龍過山線拖咗好耐，終於政府話會起，但一直無咩進展。九龍東直選議員鄧家彪喺約運輸及物流局局長林世雄出席網台節目就即刻「追數」，林只係話政府早前開展咗相關技術研究，會考慮內地同海外嘅技術方案，會將盡快公布東九龍線細節喎。至於過山線會唔會延伸至藍田，佢就話有難度喎。

其實東九龍過山線早喺2014年發表鐵路發展策略已經提過，但一拖就拖咗8年，喺舊年10至11月期間，議員喺立法會連番追問之下，政府先話有關計劃仍喺研究當中，會喺今年上半年就過山線嘅走線同技術方案進行研究。

依家已經到咗下半年啦，鄧家彪即時向政府「追數」，話據自己了解東九龍過山線嘅可行性研究其實喺今年6月已經完成，要求林世雄交代細節。見議員追得咁行，林世雄就話大部分工程師都會話工程可行，只係關鍵係個效益問題，佢認為東九龍線技術上可行，但需要兼顧造價同社會效益，如果用重鐵，由於爬坡能力不足，車站需要深入地底，乘客或需乘搭幾次扶手電梯或升降機方能來往地面同月台，對市民造成不便，更會削弱鐵路線嘅吸引力和效益，因此當局建議以「高架無軌捷運系統」建設東九龍線。

鄧家彪再追問喺揀東九龍線所用嘅技術時有咩準則，林世雄話政府早前開展相關技術研究，參考咗內地同海外不同技術方案好似「雲巴」、「智軌」同無軌電車等，覺得各技術都有優點，重要考慮因素係包括建設同營運成本、載客量以及可靠性等。但佢無透露當局屬意邊個技術平台。

對於走線方面，鄧家彪問會唔會由政府建議嘅寶達，延伸至藍田、油塘，同埋會唔會重啟啟德「環保連接系統」？林世雄就話政府正考慮不同走線方案，但話藍田隔了一座山，延伸有一定難度。

近年政府大呻財赤，令人擔心因為經濟前景唔明朗，政府對重大開支會轉趨審慎，會拖慢運輸基建進度。林世雄就強調大型基建項目係對香港未來嘅投資，市民將來可以從中受惠，而且如果新發展區欠缺交通配套，都無辦法發揮效益喎。