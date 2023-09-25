港燈10月再減逾12%燃料費　今年首8月錄17%住宅戶「零電費」

因應國際燃料價格持續向下，港燈今日(25日)宣布10月的燃料調整費，將進一步下調至每度電54.8仙，較9月的62.4仙再跌12.2%，今年頭8個月累計有17%住宅客戶「零電費」。港燈相信，隨着全球燃料價格靠穩，今年餘下月份的燃料調整費，有望繼續平穩回落。

港燈自今年6月起，已連續5個月向下調整燃料費，較1月共下調27.7仙，令港燈10月每度電的平均淨電費減至169.3仙，對比1月的197仙，跌幅為14.1%。以一個每月用電量275度的3人住宅客戶為例，扣除政府提供的補貼以及港燈特別電費補助，他們在10月份要繳交的淨電費，將為212.4港元，較1月份的288.6港元，減少76.2港元。

而今年首8個月，受惠於燃料調整費下調及各類補助，於當月毋須繳交電費的港燈住宅客戶帳單，累計超過63萬張，佔所有港燈住宅客戶帳單近17%。港燈續指，視乎月份、用電量及所獲得的補助，今年頭8個月內每月約有6萬至9萬位港燈住宅客戶，毋須繳交電費。