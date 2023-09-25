採訪期間遇查拒出示身份證　記協主席陳朗昇阻差辦公罪成

香港記者協會主席陳朗昇於去年9月，與攝影師到旺角麥花臣場館採訪元朗朗屏邨業主大會，在場館外被截查，陳被指拒絕出示身份證及大吵大鬧，被控一項「阻撓在正當執行職務的警務人員」及交替控罪「阻礙公職人員」罪。被告否認控罪，案件早前在西九龍裁判法院開審，裁判官梁嘉琪今（25日）裁定被告阻撓正當執行職務警員罪罪成。梁官指警員當時是正當執行職務，被告亦知悉此事，且在知悉警員身份下仍肆無忌憚不合情理故意發問，屬故意阻撓。

41歲被告陳朗昇，報稱網媒Channel C採訪主任及香港記者協會主席。他被控於2022年9月7日在旺角奶路臣街38號麥花臣場館外，故意阻撓在正當執行職務的女警26781。交替控罪則指被告於同日同地阻礙女警26781執行公務。

執法人員26781梁敏儀早前供稱，當日早上11時許，她見被告正前往麥花臣場館，上前截查，並叫被告出示身份證。被告反問「點解要搜我？」及「你守邊度？」。她回答搜查原因並再要求被告出示身份證，亦警告被告若拒絕出示，或會構成阻差辦公。不過，被告情緒激動，取出一個銀色卡套揮動。其他執法人員之後到場，被告逐一問各執法人員「你守邊度？」。被告及後便被拘捕。被告自辯則稱當日到場採訪，並無作出阻礙人員執行職務的行為，當時身份證在銀色卡套內，他正打算出示。

案件編號：WKCC 3375/2022