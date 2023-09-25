鄧成波旗下公司遭戴德梁行入稟　追討服務費790.7萬

已故「舖王」鄧成波旗下的公司，上周五（23日）遭戴德梁行入稟高等法院，指鄧成波於2019年曾承諾支付1,115萬港元服務費，但他前年離世後，其代表至今仍未全數付款，現連本帶利追討790.7萬港元。

原告為戴德梁行（Cushman & Wakefield (HK) Limited ），被告為Sino Harbour Holdings Limited。入稟狀指，2019年7月左右，原告為被告提供服務，買賣益兆興業有限公司及Strategic Champ Holdings Limited的全數已發行股本，被告同意支付1,115.1萬港元，同月原告向被告發出發票。

入稟狀續指，鄧成波是被告當時的董事。他知悉需要支付款項，2019年12月亦曾發函確認知悉。2021年5月，鄧成波離世。被告的代表鄧耀昇等同意以12個月分期付款。截至入稟時，被告只付了324.4萬港元，尚欠790.7萬港元。原告遂入稟要求被告還款，同時支付利息及相關訟費。

案件編號：HCA1527/2023