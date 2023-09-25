酒吧食肆吸水煙　9人收告票

衞生署控煙酒辦公室與執法部門於9月22日在尖沙咀採取聯合行動，加強打擊在禁煙區非法吸用水煙活動。執法人員包括便裝人員於行動中在2間酒吧/食肆，向非法吸食水煙的人士共發出9張定額罰款通知書。控煙酒辦的調查仍在進行中，並會考慮向涉嫌違反《吸煙(公眾衞生)條例》(第371章)(《條例》)和《刑事訴訟程序條例》(第221章)協助及教唆吸煙罪行的酒吧/食肆經營者作出檢控。

《條例》禁止任何人於法定禁煙區（例如酒吧或食肆的室內區域）作出吸煙行為。任何人於法定禁煙區作出吸煙行為即屬違法，可被處定額罰款1,500元。另外，如有出售任何煙草產品(包括水煙)，不論是在酒吧或其他處所，須遵守《條例》對銷售和推廣煙草產品的限制。《條例》亦授權法定禁煙區的管理人可要求違例吸煙者停止有關的吸煙行為；如違例者不合作，可要求警方協助。

此外，根據《刑事訴訟程序條例》，任何人協助、教唆、慫使或促致另一人犯任何罪行，即屬就同一罪行有罪。衞生署發言人呼籲酒吧/食肆負責人和場所管理人切勿協助任何人觸犯禁煙規定，或在禁煙區內向顧客提供水煙器具和煙草以作吸用。